محافظ مطروح: جار إعادة ردم هبوط كورنيش مدينة السلوم بسبب الأمطار

مطروح - فريق المحافظات

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، أنه جار حاليا إعادة ردم الجزء الهابط بكورنيش مدينة السلوم، موضحا أنه فور الإخطار بوجود هبوط بكورنيش مدينة السلوم، تم على الفور تشكيل لجنة من الجهات المعنية من فرع هيئة حماية الشواطئ بمطروح، والموارد المائية والرى ومديرية الإسكان والطرق، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة السلوم للوقوف على اسباب الهبوط.

وتبين للجنة، أنه يوجد هبوط بالكورنيش والمقام منذ عام 2004، لمسافة 40 م وآخر لمسافة 5 م، وبمعاينة أسباب الهبوط تبين أنه نظرا لتعرض مدينة السلوم لكميات كبيرة من مياه الأمطار وتراكمها بمنطقة الكورنيش، وعدم استيعاب شنايش تصريف مياه الأمطار لتلك الكميات التى تراكمت على بلاط الكورنيش ونتج عن تسربها الى أرضية الكورنيش إلى ذلك الهبوط الجزئى.

ووجه محافظ مطروح، بسرعة معالحة أسباب الهبوط وإعادة ردم الاجزاء المنهارة وإعادة الكورنيش الى حالته مع التطهير الدورى لشنايش تصريف مياه الأمطار.