انطلاق مبادرة "محو الأمية الرقمية وبناء قدرات العاملين" فى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، انطلاق فاعليات مبادرة "محو الأمية الرقمية وبناء القدرات"، بالإدارة العامة لمركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بالبحيرة، والتى تتضمن تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين بالجهاز الحكومى فى مجالات الخدمات التكنولوجية، لخدمة المواطنين والتحول الرقمى ومكافحة الفساد الإداري والحوكمة ورؤية مصر 2030.

وتأتى فاعليات الدورات التدريبية تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وضمن جهود المحافظة للتحول الرقمى لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل سرعة إنجاز الأعمال اليومية التى يقوم بها الموظفين، وذلك من خلال تكثيف الدورات التدريبية و تنمية قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية لبناء جهاز ادارى كفء وفقا لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة .

وقالت داليا عثمان مدير مديرية التنظيم والادارة بالبحيرة، إنه تم افتتاح اليوم التدريبى الأول بدورة تنمية مهارات مديرى المخازن وإلقاء محاضرة ونقاش عام حول قانون الخدمة المدنية بمشاركة رأفت نصر مدير عام إدارة الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والادارة وحسنين محمد حسنين مدير عام الإدارة العامة لمركز التدريب الإداري.

وأضافت أنه تنفيذ جلسة تدريبية حول الأرشفة الإلكترونية نفذتها كوكب فرج عضو وحدة التحول الرقمى بديوان عام المحافظة وجلسة تدريبية اخرى حول مهارات الاتصال والتعامل مع الجمهور قدمتها جورجينا جورج أحد المدربين المتطوعين.

وأوضحت مدير التنظيم والادارة بالبحيرة، أن المبادرة الجديدة لاقت تفاعلا كبيرا من المشاركين سواء على مستوى الدورات المقدمة من الناحية التنظيمية والفنية ومستوى المدربين لتلبية كافة الاحتياجات التدريبية للعاملين بالجهاز الحكومي.