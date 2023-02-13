انطلاق حملة نظافة المساجد من مسجد أبو العباس بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انطلقت صباح اليوم الإثنين حملة نظافة المساجد، بمسجد المرسى أبو العباس بميدان المساجد بالإسكندرية، التابع لحى الجمرك، استعدادًا لشهر رمضان المبارك، لاستقبال المصلين والشعائر الدينية خلال الشهر الكريم وذلك فى مبادرة وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية.

وشارك فى الحملة عمال المساجد ومسئولى حى الجمرك، بتوفير المعدات والأدوات اللازمة لتنظيف المساجد وإزالة الاشغالات فى محيط المساجد استعدادًا لشهر رمضان المبارك .

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل اوقاف الإسكندرية ، انه انطلقت اليوم الحملة من مسجد المرسى ابو العباس بالإسكندرية ومنطقة ميدان المساجد لتصل الى كافة أنحاء الإسكندرية لتنظيف كافة المساجد على مستوى الإدارات والمحافظة .

واضاف أنه كافة العاملين فى الاوقاف فى خدمة بيوت الله معربا عن سعادته لانطلاق المبادرة الطيبة التى اطلقتها وزارة الاوقاف تحت رعاية الدكتور مختار جمعه لتنظيف وتهيئة كافة المساجد على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الحملة لاقت قبول واعجاب كبير من اهالى الإسكندرية لتنظيف كافة المساجد والاستعداد لشهر الروحانيات والأيام المباركة .