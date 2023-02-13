أوقاف الأقصر تطلق حملة لتعقيم ونظافة المساجد قبل قدوم شهر رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم بدءً من مساء اليوم الإثنين، إطلاق حملة مكبرة لتعقيم المساجد، حفاظاً على الصحة العامة للعاملين بالمساجد والمواطنين المترددين عليها، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، فى بيان صحفى، أنه سيتم تنظيم حملة نظافة المساجد بكافة إدارات المحافظة بناءاً على تعليمات الوزارة بمناسبة قرب إستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر، للحفاظ على الصحة العامة للعاملين والمواطنين المترددين عليها، مشدداً على مديرى الإدارات والعاملين بالمساجد بذل الجهد فى سبيل هذا الأمر.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه انطلقت تلك الحملات للتأكيد على أهمية نظافة المساجد وظهورها بالمظهر اللائق, فالمسجد عنوان النظافة والجمال، وأن خدمة بيوت الله (عز وجل) وعمارتها والاهتمام بها وبروادها شرف لنا جميعًا، وأن الدين والحضارة والرقى والإنسانية تدعو جميعها إلى النظافة والجمال.

وفى نفس السياق أكد الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، عن قيام الوزارة باعتماد وإطلاق الأسبوع الثقافى السادس بمسجد الشيخ هاشم بمدينة إسنا، وذلك إعتباراً من يوم الأحد الموافق 2023/2/12، ولمدة أربعة أيام، حيث عقدت أولى فعاليات الأسبوع، بتوفيق من الله تبارك وتعالى، وفى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الإهتمام الكبير الذى توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع مصر.

وأوضح وكيل أوقاف الأقصر، أنه تضمنت أولى الفعاليات عدة كلمات تحت عنوان الإسراء والمعراج ومكانة النبى صلى الله عليه وسلم، وقد حاضر فيه كلا من الدكتور السيد محمد حمزة مدرس أصول الفقه بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان جامعة الأزهر، والشيخ حسن الأمير مدير إدارة إسنا، وكان قارئا ومبتهلا الشيخ أحمد عبدالحميد، وقدم للحفل الشيخ حسن منصور أمام المسجد العتيق بإسنا.