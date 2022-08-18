اعرف تعليمات وكيل أوقاف دمياط لمديري الإدارات

دمياط معتز الشربينى

كلف الشيخ محمد محمد عبد الفتاح سلامة وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، مديري الإدارات والمفتشين رؤساء الأقسام بضرورة استمرار إحكام السيطرة على المساجد وعدم التسامح في أي خطأ يتعلق بها، وعدم السماح لأصحاب الأفكار المتشددة بإعادة إنتاج أنفسهم .

كما نبه وكيل الأوقاف علي مديري الإدارات بسرعة مراجعة جميع المساجد وإعداد تقرير مفصل عن حالتها الهندسية، مع ضرورة الاهتمام بالأنشطة الدعوية وتكثيف المتابعة المستمرة عليها سواء الدروس والقوافل والمقارئ ، مع ضرورة استمرار إحكام السيطرة على المساجد باتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي تقصير.

كما شدد وكيل الأوقاف علي التوسع في جميع الأنشطة الدعوية وبرنامج حق الطفل، والاهتمام بنظافة المساجد وتطهيرها وتعقيمها