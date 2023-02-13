انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة الواسطى لخدمة المواطنين

وقام حمادة راضي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بمتابعة انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي وتيسير إجراءات تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين وموقف الاستجابة للشكاوى الواردة سواء عن طريق ديوان عام المحافظة، أو خدمة المواطنين بالوحدة، أو منظومة الشكاوي الموحد بمجلس الوزراء، بجانب الاطلاع على حصر إجمالي للمحال التجارية المرخصة وغير المرخصة.

فى سباق منفصل وفي قطاع النظافة داخل الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى تم رفع القمامة والمخلفات، والتي تم جمعها بالفترتين الصباحية والمسائية، بشوارع مدينة الواسطى ومداخلها وميادينها، وجمع المخلفات المنزلية بقرى الميمون وإنفسط وأبوصير الملق وميدوم وقمن العروس وإطواب، وكذلك طريق القاهرة/ بني سويف الزراعي بنطاق المركز، ومداخل القرى والطرق المؤدية إليها، فضلاً عن تجريف الطرق والشوارع الترابية ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة أعطال مياه الشرب والصرف الصحي ببعض القرى، بهدف توفير بيئة صحية نظيفة وحياة كريمة للمواطنين.