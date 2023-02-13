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اليوم.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة 6 أكتوبر.. صور

الإثنين، 13 فبراير 2023 09:34 ص
اليوم.. افتتاح معرض "أهلا رمضان" بمدينة 6 أكتوبر.. صور افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة 6 أكتوبر
كتبت - مرام محمد

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يفتتح جهاز مدينة 6 أكتوبر، اليوم الإثنين، معرض "أهلا رمضان" لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة ووزارة التموين.
 
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين.
 
ويقام المعرض على مساحة 1000 متر، ويطل على طريق جمال عبد الناصر بتقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11، وتشارك فيه شركات ومصانع السلع الاستراتيجية لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، ومن المقرر افتتاحه الساعة 4 عصر اليوم.
 
جدير بالذكر، أن محافظة الجيزة افتتحت مؤخرا معرض "أهلا رمضان" بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل؛ لتوفير السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان الكريم.
 
ويتيح المعرض منتجاته للمواطنين بعدد 101 باكية تعرض سلع تموينية ومنتجات طازجة ومخبوزات وعطارة وألبان ولحوم ودواجن وأسماك بنسب تخفيض تصل لـ30% عن المعروض بالأسواق، وذلك بمشاركة 60 عارضا.
 
وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى التوسع فى إنشاء معارض "أهلا رمضان" فى كافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كذلك تأمين مخزون استراتيجى من كافة المنتجات والسلع الأساسية طوال الوقت، حيث تطرح الوزارة كافة السلع الأساسية ومنتجات اللحوم بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30% وسط الإقبال الكبير على شراء المنتجات من منافذ وفروع معارض "أهلا رمضان".
 
معرض اهلا رمضان
معرض اهلا رمضان

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

السلع الغذائية
السلع الغذائية

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

افتتاح معرض أهلا رمضان
افتتاح معرض أهلا رمضان

افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة 6 أكتوبر
افتتاح معرض أهلا رمضان بمدينة 6 أكتوبر
 

معارض اهلا رمضان

معرض اهلا رمضان

مدينة 6 اكتوبر

الجيزة

معرض اهلا رمضان في 6 اكتوبر

اهلا رمضان



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