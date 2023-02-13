المشدد 10 سنوات لتاجرين ومهندس بتهمة التزوير فى الجدول الجنائى بالقليوبية

القليوبية - إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لتاجرين ومهندس زراعي، بتهمة التزوير في شهادات الجدول الجنائي للمحكمة عن أحكام صادرة ضدهم لكف البحث عنهم وبذلك استطاعوا الهروب من قبضة الأجهزة الأمنية والأحكام.

كانت حملة أمنية مكبرة من أجهزة الأمن في القليوبية، قد تمكنت من ضبط المتهمين الأساسيين المستفيدين من وقائع التزوير بعد هروبهم من الملاحقات الأمنية وتمت إعادة محاكمتهم وقضت المحكمة بإدانتهم بالسجن 10 سنوات والغرامة 200 ألف جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن التهمة ثابتة في حق المتهمين حال كونهم المستفيدين الوحيدين من الجريمة والمساهمة فيها، كما أشادت المحكمة بالنظام الحديث المطبق في المحاكم والنيابات بشأن الميكنة والتحول الرقمي وتسجيل كافة الأحكام والقرارات على الكمبيوتر المركزي والربط الإلكتروني بين المحاكم والنيابات ووحدات التنفيذ وأقسام الشرطة، مما أدى إلى تلاشى تلك الظاهرة التي كانت تعتمد على النظام الورقي القديم وذلك إعمالا لسياسة الدولة نحو التحول الرقمي.