المشدد 7 سنوات لعاطل حاول الفرار بمخدر الحشيش داخل محطة مصر الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبدالله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم " ع.ع.م"، وتغريمة مبلغ مالي قدرة 50 ألف جنيه، مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 13842 لسنة 2012 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة السكة الحديد بمحطة مصر، بضبط المتهم وبحوزته مخدر الحشيش داخل محطة السكة دائرة القسم .

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة السكة الحديد بمحطة الإسكندرية، أنه أثناء ممارسة القوة الأمنية عملها بالخدمة المعينة علي جهاز كشف الحقائب بمحطة الاسكندرية، طلبت القوة من المتهم " ع.ع.م" عاطل، بوضع الحقيبة بحوزته علي الجهاز ، وحال ذلك قام المتهم بالفرار، والقي بالحقيبة أرضا فتمزقت وظهر منها كمية من مخدر الحشيش عليها لاصق سلفان شفاف، وتم ضبطه وبتفتيشة عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة.

وبالعرض علي النيابة، قررت أن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون فامرت بإحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.

علي صعيد آخر، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم أبو السعود رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف محمد الجندى والمستشار رامه سعد محمد وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم، بالسجن المشدد 20 عاما للمتهم " خ.م.ع"، مما أسند إليه ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات ، وألزمته بالمصاريف الجنائية ، لاتهامه في استعرض القوة والعنف والتسبب في عاهة مستديمة لشخصين وحيازة سلاح أبيض.