المشدد 20 سنة لعاطل استعرض القوة وتسبب فى عاهة لشخصين بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار بلال محمد إبراهيم أبو السعود رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف محمد الجندى، والمستشار رامه سعد محمد، وسكرتير المحكمة مصطفى عبد العظيم، بالسجن المشدد 20 عاما للمتهم "خ.م.ع"، عما أسند إليه، ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه باستعرض القوة والعنف، والتسبب في عاهة مستديمة لشخصين وحيازة سلاح أبيض.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 136 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة يفيد بقيام المتهم وآخرين، باستعراض القوة بمنطقة أبو يوسف والتعدي علي المجني عليهم بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه إثر وجود خلافات سابقة بين المجني الثاني "م.ز.س"، وبين المتهم "خ.م.ع" عاطل وبين متهمين آخرين تمت محاكمتهم، فاستعان المجني عليه الثاني بالمجني عليه الثاني " م.ي.م"، بينما قام المتهم باستعراض القوة على المجني عليهما مستخدما سلاح أبيض مطوة كانت بحوزته تعدي عليهم مما تسبب في إحداث عاهة مستديمة للمجني عليه الأول ، وهي عبارة عن تشوه بالوجه وفروة الرأس وفقد الإبصار في العينين ، وكذلك إصابة المجني عليه الثاني عبارة سحجات في الوجه والظهر واليد اليسرى ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة ، أن المتهم استعرض القوة ضد للمجني عليهما، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم وفرض السطو وإلقاء الرعب في نفوسهم مما ترتب عليه تعريض حياة المواطنين قاطني منطقة ابو يوسف للخطر ، وتعطيل حركة المرور وتكدير الأمن والسكينة العامة ، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.