المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.ح.ح" عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات، كما عاقبته بالحبس 3 أشهر وغرامة 500 جنيه بتهمة إحراز سلاح بدون ترخيص بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت المعلومات لضباط المباحث مفادها أن المتهم يقوم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من المواد المخدرة كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت اليوم، بمعاقبة المتهم "ع.ر.ا" عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنبه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخميم عن اتجار المتهم فى الشابو و والحشيش وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وأكياس الشابو وجوهر المبثامقيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المواد المخدرة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.