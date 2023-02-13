اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 04:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

الإثنين، 13 فبراير 2023 03:44 م
السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى المخدرات بسوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الاثنين، بمعاقبة المتهم "ع.ر.ا" عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنبه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخمبم عن اتجار المتهم فى الشابو و والحشيش وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وأكياس الشابو وجوهر المبثامقيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المواد المخدرة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "م.ع.ا" عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنبه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخمبم عن اتجار المتهم فى الشابو والأقراص المخدرة، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

 


سوهاج

جنايات سوهاج

حشيش

الشابو

اخميم

السجن



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة