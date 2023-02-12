السجن 3 سنوات لحلاق انتحل اسم شقيقه للهروب من قضية سرقة بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عوض إبراهيم خليفة رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار سمير علي شرباش، والمستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وسكرتير المحكمة عمرو زكي، بالسجن غيابيا 3 سنوات للمتهم " م.ل.ا"، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه في واقعة التزوير في محررات رسمية.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 40577 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مكافحة الأموال العامة، يفيد بقيام المتهم بالتزوير في محررات رسمية محضر شرطة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الاموال، أنه حال قيام سؤال المتهم " م.ل.ا" حلاق في المحضر رقم 15 أحوال بشأن سؤال المتهم عن واقعة سرقة فادلي باسم شقيقة المدعو " ا.ل.ا" وأثبت ذلك في البيان بالمحضر كونه لم يقدم تحقيق شخصية ووقع في المحضر باسم شقيقة ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت أن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف حسن النية وارتكب واقعة تزوير في محررات رسمية محضر أحوال بدائرة القسم ، وذلك بجعل التزوير صحيح حال تحرير المختص بوظيفته باسم شقيقة علي خلاف الحقيقة ، وقررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.

وعلى صعيد آخر، قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الله عبد السميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، بالسجن غيابيا 5 سنوات للمتهم " أ.م.ا"، عما أسند إليه، ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية ، لاتهامه بالتهديد والافشاء وتسجيلات متحصل عليها بطريقة غير مشروعة خادشة للحياء.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن المتهم " ا.م.ا" دبلوم صناعي، قام بإرسال رسائل نصية وصور ومقاطع مرئية الي " ا.م.م" طالب وكانت تلك المقاطع والصور خاصة شقيقتة المجني عليها" ك.م.م" طالبة عن طريق شبكة المعلومات لتطبيق الواتس اب ، مطالبا مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الصور ومقاطع الصور العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتهديده وابتزازه وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها على المتهم.