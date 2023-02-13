الفوائد الصحية لتناول العدس.. أبرزها تحسين صحة القلب

كتبت رانيا عامر

العدس طعام صحي غني بالبروتين ، مما يساعد على بناء العضلات والعظام والجلد والحفاظ عليها. يمكن أن يساعدك البروتين أيضًا في إدارة شهيتك ودعم فقدان الوزن لأنه يجعلك تشعر بالشبع أكثر من العناصر الغذائية الأخرى. وذلك وفقا لما نشره موقع Webmd.

قالت احدي الدراسات العدس هو بذور صالحة للأكل من عائلة البقوليات. مثل الفاصوليا والبازلاء ، العدس خالي من الجلوتين ، مما يجعله خيارًا رائعًا لمن يعانون من مرض الاضطرابات الهضمية .كما انه اصبح مصدر للبروتين بدلا من اللحوم وبتكلفة اقل ، وهو مفيد بشكل خاص إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا بدون دهون أو كولسترول.

أنواع العدس

1.العدس البني (العدس الأوروبي): هو أقل أنواع العدس تكلفة، ويبقى العدس البني متماسكًا، مما يجعله بديلاً سهلاً للفاصوليا السوداء في البرجر والشوربات.

2.العدس الأخضر (العدس الفرنسي): يبقى هذا العدس المذاق متماسكًا عند طهيه، إنه جيد بشكل خاص في السلطات.

3.العدس الأحمر: أسرع فى طبخ، هذا العدس اللطيف والحلو يصبح طريًا عند طهيه، لذا يمكنك استخدامه في المهروس والدال الهندي.

4.العدس الأسود: أصغر الأنواع ، يشبه هذا العدس الكافيار تقريبًا. في الواقع ، يطلق عليهم عدس بيلوجا

الفوائد الصحية للعدس..

1. الحماية من الأمراض المزمنة..

تشير الدراسات إلى أن تناول العدس بانتظام يعزز الصحة الجيدة ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري والسمنة وأمراض القلب والسرطان ، بما في ذلك سرطان الثدي.

ترتبط البقوليات بشكل عام بتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان. قد تساعد الألياف الموجودة في العدس ، جنبًا إلى جنب مع الخصائص المضادة للأكسدة ، في درء تلف الخلايا ومنع نمو السرطان.

2. خفض ضغط الدم..

يساعد البوتاسيوم في مواجهة الآثار السيئة للملح ، والتي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. نصف كوب من العدس الأحمر المطبوخ يحتوي على أكثر من 270 ملليجرام من البوتاسيوم.

كما أن مستوى البروتين المرتفع لديهم يجعل العدس بديلاً رائعًا للحوم الحمراء ، والذي له فائدة في مساعدتك في الحفاظ على ضغط الدم.

3. تحسين صحة القلب..

يرتبط العدس بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب ، عن طريق خفض الكوليسترول السيئ وضغط الدم. وجدت إحدى الدراسات أن تناول العدس أدى إلى انخفاض ضغط الدم بشكل أكبر من تناول الحمص أو البازلاء أو الفاصوليا.

4. زيادة الطاقة..

يمكن أن يوفر نصف كوب من العدس المطبوخ 15٪ من احتياجاتك اليومية من الحديد. إذا كنت تأكل نظامًا غذائيًا نباتيًا ، فقد تبدو هذه الأخبار وكأنها تفوز بالجائزة الكبرى."يُمزج العدس مع مصدر لفيتامين سي مثل الطماطم أو البطاطس أو الفلفل الحلو أو كرنب بروكسل لتعزيز امتصاص الحديد" ،فيزيد ذلك الطاقة لديك .

5. دعم الجهاز الهضمي.

العدس غني بنوع من الألياف التي تساعد الجهاز الهضمي على العمل كما ينبغي ويغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك. قد تساعد الألياف أيضًا في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ، وتلعب الألياف دورًا مهمًا في تنظيم أمعائنا وحماية جهاز المناعة.