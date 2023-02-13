الغرق فى خزان شوكولاتة..تغريم شركة أمريكية 14.5ألف دولار بعد عام من حادث مفزع

كتبت نهال أبو السعود

فرضت السلطات الفيدرالية للسلامة في مكان العمل في الولايات المتحدة، غرامة على مصنع حلويات ‏بوسط ولاية بنسلفانيا، بأكثر من 140 ألف و500 دولار، بعد حادث وقع العام الماضي، حيث سقط ‏عاملان في وعاء ضخم من الشوكولاتة.‏

وفقا لشبكة ايه بي سي، استشهدت إدارة السلامة والصحة المهنية بالحادث الذي وقع يونيو الماضي في ‏مصنع لإحدى أكبر شركات الشكولاتة، قائلة إن العمال غير مصرح لهم بالعمل في الخزانات ولم يتم ‏تدريبهم على إجراءات السلامة المناسبة للمعدات.‏

وقال مسؤولون إن اثنين من العمال لدى شركة مقاولات خارجية سقطا في خزان الشوكولاتة المملوء ‏جزئياً أثناء قيامهما بأعمال الصيانة في المصنع، وقال مسؤولون إن المستجيبين للطوارئ تمكنوا من ‏انقاذ الرجلين عن طريق إحداث ثقب في قاع الخزان. وتم نقل كلاهما إلى المستشفيات أحدهما استدعت ‏حالته ان ينقل بطائرة هليكوبتر.‏

من جانبها قالت الشركة للمراسلين الصحفيين الأسبوع الماضي أن سلامة العمال والمقاولين الخارجيين ‏‏"تمثل أولوية قصوي" للإدارة ولاستمرارية الاعمال

وقال الممثل: "كما هو الحال دائمًا ، نحن نقدر النهج التعاوني لـ السلطات الفيدرالية للسلامة في مكان ‏العمل للعمل معنا لإجراء مراجعة ما بعد الإجراء"‏

وقع الحادث في يونيو 2022 واستجاب أكثر من عشرين من رجال الإنقاذ ، ووصف تقرير الهيئة الحادثة ‏بأنها "خطيرة". وتقول إن العمال تم تعيينهم لتنظيف الخزانات المستخدمة لخلط المكونات لشوكولاتة ‏، ولم يتم تزويدهم بالتدريب المناسب على السلامة.‏