كولومبيا تضبط 65 كيلو مخدرات مهربة داخل طعام للكلاب وعبوات شوكولاتة

فاطمة شوقى

أصبحت أساليب إخفاء العصابات الإجرامية للمخدرات لتهريبها مختلفة ولا تتوقف عن جذب الانتباه، حيث تمكنت السلطات الكولومبية باعتقال 4 أشخاص بتهمة محاولة تهريب ما يقرب من 65 كيلو من الماريجوانا داخل أكياس طعام الكلاب وعبوات الشوكولاتة.

وأشارت مجلة "سيمانا" الإسبانية إلى أن عمليات الشرطة في الساعات القليلة الماضية كشفت عن أساليب مختلفة يقوم بها مهربى المخدرات في نارينيو وفالي ديل كاوكا.

وقالت الصحيفة أنه تم إلقاء القبض على 4 أشخاص لارتكابهم جريمة حمل المخدرات وتهريبها، وعثرت السلطات على المادة المخدرة داخل أربعة أكياس لطعام الكلاب، وتم إخفاء 90.000 كيس من الماريجوانا فى داخلها ، وهى تمثل 65 كيلو من الماريجوانا، ومنها من كان مخبأ في عبوات من ماركة مشهورة من الشكولاتة.

وفي الوقت نفسه ، في كالي ، أدى تدخل العديد من الكلاب التي يتم استخدامها لمكافحة المخدرات إلى ضبطت السلطات كميات من المخدرات.

ومن أبرز الطرق التي أصبح عصابات المخدرات يستخدمونها في التهريب ، كانت الكعك، وبيع مواد مهلوسة في المدارس.

وقال الكولونيل رودريجو مانريكي ، قائد العمليات في شرطة كالي ، "من المقلق أن يشتري الشباب هذا النوع من المنتجات".

وكانت اسبانيا أعلنت عن ضبط أكبر كمية من الماريجوانا والتي تصل إلى 32 طنا معبأة بقيمة سوقية لا تقل عن 64 مليون يورو، بحسب الشرطة، وهى أكبر كمية يتم العثور عليها دوليا ، وفقا لصحيفة "الموندو" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة داهمت سلسلة من المزارع والمصانع في جميع أنحاء إسبانيا في عملية أطلق عليها اسم جاردينز، واعتقلوا تسعة رجال و 11 امرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و 59 عاما.

وقال الحرس المدني، إن التنظيم الذي ينتمون إليه "سيطر على عملية إنتاج وتوزيع المخدرات بالكامل".

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان: "الحرس المدني صادر أكبر مخبأ للماريجوانا تم العثور عليه حتى الآن"، موضحة أن العصابة جففت نباتات الماريجوانا وعبأتها وشحنتها إلى أجزاء من إسبانيا وسويسرا وهولندا وألمانيا وبلجيكا.