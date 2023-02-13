اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 11:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الطاقة الذرية تنتهي من تدريب الدفعة الثانية من طلاب المدرسة النووية بالضبعة.. صور

الإثنين، 13 فبراير 2023 09:58 ص
الطاقة الذرية تنتهي من تدريب الدفعة الثانية من طلاب المدرسة النووية بالضبعة.. صور الدفعة الثانية من طلاب المدرسة الفنية النووية بالضبعة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، أنه تم تنظيم برنامج تدريبى متخصص بشقيه النظرى والعملى للدفعة الثانية من طلاب المرحلة النهائية بقسم الإلكترونيات بالمدرسة الفنية النووية بالضبعة، والتى تسعى لتوفير الكوادر الفنية للبرنامج النووى المصرى والمحطة النووية بالضبعة.

وأوضح الحاج فى بيان له اليوم، أنه تم تنفيذ التدريب بمعامل ومنشآت هيئة الطاقة الذرية بأنشاص متمثلة فى قسم الهندسة والأجهزة العلمية والذى أنشئ منذ عام 1962، ويعتبر مدرسة علمية متميزة تذخر بها هيئة الطاقة الذرية فى مجال الأجهزة العلمية والهندسية والالكترونيات المتخصصة فى المجال النووي، وذلك تحت اشراف الدكتور هانى كسبان رئيس القسم وممثل الهيئة فى مجلس ادارة المدرسة وبمعاونة نخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس.

وتناول التدريب محاضرات نظرية وتدريباً عملياً على كيفية استخدام الكواشف النووية فى قياس المستوى الإشعاعى فى البيئة الصناعية وكيفية استخدام اجهزه جامع البيانات فى قياس الاشارات النووية الناتجة عن استخدام تكنولوجيا النظائر المشعة فى الصناعات البترولية المختلفة. وكذلك التدريب على كيفية استخدام تكنولوجيا القياسات النووية والالكترونيات فى الكشف عن الاعطال لابراج التقطير فى صناعات تكرير البترول وكذلك تم التدريب على كواشف اشعة جاما المختلفة وكيفية معايرة الاجهزة الالكترونية واجهزة الكشف الاشعاعى . كما شمل التدريب عمل زيارات ميدانية إلى مفاعل مصر البحثى الاول ومجمع مفاعل مصر البحثى الثانى وقسم الوقاية والدفاع المدنى وقسم المعجلات ومحطة معالجة المياه بمركز البحوث النووية .

وقال الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولى والمشرف على مركز البحوث النووية بأنشاص بأن هذا التدريب المتخصص شارك فيه نخبة من علماء مركز البحوث النووية وهم الدكتور محمد السيد الطوخى والدكتور السيد حسن مهدى والدكتورة زينب الشرقاوى والدكتور عماد الشائلى والدكتور محمد حماد والمهندس خالد لطفى من قسم الهندسة والاجهزة العلمية وتحت إشراف الدكتورة ليلى فكرى نائب رئيس الهيئة الأسبق والدكتور طه محمد طه والدكتورة نهى صلاح من قسم الوقاية والدفاع المدنى والدكتور بركات على والدكتورة نرمين عاطف من قسم المعجلات.

 
طلاب المدرسة الفنية النووية بالضبعة
طلاب المدرسة الفنية النووية بالضبعة

الدفعة الثانية من طلاب المدرسة الفنية النووية بالضبعة
الدفعة الثانية من طلاب المدرسة الفنية النووية بالضبعة

الطلاب
الطلاب

قسم الهندسة والاجهزة العلمية
قسم الهندسة والأجهزة العلمية
 
 

الضبعة

الطاقة الذرية

الطاقة النووية

المدرسة الفنية النووية بالضبعة



الموضوعات المتعلقة

4 أشهر من انطلاق التجربة.. كهرباء جنوب القاهرة تنجح فى تنفيذ منظومة التحصيل الممكين لـ2 مليون مشترك.. الإدارة العامة لخدمات الإصدار: إلغاء طباعة الفواتير لجميع المشتركين بالشركة قريبا

الإثنين، 13 فبراير 2023 09:00 ص

المحطات النووية توقع بروتوكول تعاون مع كهرباء البحيرة لإنشاء شبكات "الضبعة"

الأحد، 12 فبراير 2023 09:56 م

رئيس كهرباء القناة يوجه بإعادة تأهيل خدمة عملاء سفاجا خلال زيارة البحر الأحمر

الأحد، 12 فبراير 2023 08:13 م

رئيس كهرباء شمال الدلتا يجتمع بقطاع الدقهلية لمتابعة موشرات الأداء

الأحد، 12 فبراير 2023 02:25 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة