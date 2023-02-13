الطاقة الذرية تنتهي من تدريب الدفعة الثانية من طلاب المدرسة النووية بالضبعة.. صور

أكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، أنه تم تنظيم برنامج تدريبى متخصص بشقيه النظرى والعملى للدفعة الثانية من طلاب المرحلة النهائية بقسم الإلكترونيات بالمدرسة الفنية النووية بالضبعة، والتى تسعى لتوفير الكوادر الفنية للبرنامج النووى المصرى والمحطة النووية بالضبعة.

وأوضح الحاج فى بيان له اليوم، أنه تم تنفيذ التدريب بمعامل ومنشآت هيئة الطاقة الذرية بأنشاص متمثلة فى قسم الهندسة والأجهزة العلمية والذى أنشئ منذ عام 1962، ويعتبر مدرسة علمية متميزة تذخر بها هيئة الطاقة الذرية فى مجال الأجهزة العلمية والهندسية والالكترونيات المتخصصة فى المجال النووي، وذلك تحت اشراف الدكتور هانى كسبان رئيس القسم وممثل الهيئة فى مجلس ادارة المدرسة وبمعاونة نخبة من السادة أعضاء هيئة التدريس.

وتناول التدريب محاضرات نظرية وتدريباً عملياً على كيفية استخدام الكواشف النووية فى قياس المستوى الإشعاعى فى البيئة الصناعية وكيفية استخدام اجهزه جامع البيانات فى قياس الاشارات النووية الناتجة عن استخدام تكنولوجيا النظائر المشعة فى الصناعات البترولية المختلفة. وكذلك التدريب على كيفية استخدام تكنولوجيا القياسات النووية والالكترونيات فى الكشف عن الاعطال لابراج التقطير فى صناعات تكرير البترول وكذلك تم التدريب على كواشف اشعة جاما المختلفة وكيفية معايرة الاجهزة الالكترونية واجهزة الكشف الاشعاعى . كما شمل التدريب عمل زيارات ميدانية إلى مفاعل مصر البحثى الاول ومجمع مفاعل مصر البحثى الثانى وقسم الوقاية والدفاع المدنى وقسم المعجلات ومحطة معالجة المياه بمركز البحوث النووية .

وقال الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولى والمشرف على مركز البحوث النووية بأنشاص بأن هذا التدريب المتخصص شارك فيه نخبة من علماء مركز البحوث النووية وهم الدكتور محمد السيد الطوخى والدكتور السيد حسن مهدى والدكتورة زينب الشرقاوى والدكتور عماد الشائلى والدكتور محمد حماد والمهندس خالد لطفى من قسم الهندسة والاجهزة العلمية وتحت إشراف الدكتورة ليلى فكرى نائب رئيس الهيئة الأسبق والدكتور طه محمد طه والدكتورة نهى صلاح من قسم الوقاية والدفاع المدنى والدكتور بركات على والدكتورة نرمين عاطف من قسم المعجلات.