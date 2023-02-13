السيطرة على حريق شقتين سكنيتين فى الدقى وإمبابة دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد - سليم على

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى ميدان عمان بمنطقة الدقى، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع بكر مراد فى منطقة إمبابة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغات تفيد بنشوب حرائق داخل شقق سكنية فى منطقة الدقى وإمبابة ، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحرائق ، وفرض كردون أمنى بمحيطها لمحاصرتهم ومنع امتدادهم وتمت السيطرة عليهم دون إصابات.