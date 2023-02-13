اليوم السابع
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السكرتير المساعد بسوهاج يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمنشاة

الإثنين، 13 فبراير 2023 11:18 م
السكرتير المساعد بسوهاج يقود حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمنشاة السكرتير المساعد بسوهاج يقود حملة لإزالة التعديات
سوهاج – عمرو خلف

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قاد اللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، بمركز ومدينة المنشاة، بحضورمحمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن التصدي لكافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء
 
وقال السكرتير العام المساعد، أن المحافظة لا تألو جهدا في مواجهة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والبناء المخالف، لما يمثله من إهدار لموارد الدولة، مشيرا إلى تضافر جهود كافة الأجهزة بالمحافظة؛ للتصدي لجميع أنواع التعديات وتطبيق القانون بكل حزم وحسم؛ حرصا علي حقوق الدولة وحقوق المواطنين، لافتا إلى استمرار حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات بنطاق المحافظة.
 
ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة المنشاة، أن الحملة استهدفت قرى" أولاد حمزة، وأولاد جبارة، والرشايدة "، وأسفرت عن إزالة لـ 7 حالات تعدى على أراضى زراعية، بمساحة 7 قراريط و 36 سهم، مشيرا إلى أن أعمال الإزالة شملت " إزالة قواعد وسملات وأعمدة خرسانية، ومباني بالطوب الأحمر، وذلك بإستخدام معدات الوحدة المحلية، بالتعاون مع معدات مركز ومدينة جرجا.
 
السكرتير المساعد بسوهاج يقود حملة لإزالة التعديات (1)
السكرتير المساعد بسوهاج يقود حملة لإزالة التعديات (1)

السكرتير المساعد بسوهاج يقود حملة لإزالة التعديات (2)
السكرتير المساعد بسوهاج يقود حملة لإزالة التعديات (2)

السكرتير المساعد بسوهاج يقود حملة لإزالة التعديات (3)
السكرتير المساعد بسوهاج يقود حملة لإزالة التعديات (3)

السكرتير المساعد بسوهاج يقود حملة لإزالة التعديات (4)
السكرتير المساعد بسوهاج يقود حملة لإزالة التعديات (4)

السكرتير المساعد بسوهاج يقود حملة لإزالة التعديات (5)
السكرتير المساعد بسوهاج يقود حملة لإزالة التعديات (5)

السكرتير المساعد بسوهاج يقود حملة لإزالة التعديات (6)
السكرتير المساعد بسوهاج يقود حملة لإزالة التعديات (6)

السكرتير المساعد بسوهاج يقود حملة لإزالة التعديات (7)
السكرتير المساعد بسوهاج يقود حملة لإزالة التعديات (7)

السكرتير المساعد بسوهاج يقود حملة لإزالة التعديات (8)
السكرتير المساعد بسوهاج يقود حملة لإزالة التعديات (8)

 


سوهاج

محافظ سوهاج

السكرتير العام

المنشاة

الاراضى الزراعية



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