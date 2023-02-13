السجن 5 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الإثنين، بمعاقبة المتهم "م.ف" بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بضرب المجنى عليه "ا.م" وإحداث عاهة مستديمة بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز اخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بعضا شوم، بسبب خلافات بينهما وأحدث له عاهة، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "ع.ر.ا" عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنبه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز أخميم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز أخمبم عن اتجار المتهم فى الشابو و والحشيش وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة.

وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من قطع الحشيش وأكياس الشابو وجوهر المبثامقيتامين كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المواد المخدرة، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.