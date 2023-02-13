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السجن 3 سنوات لتاجر مخدرات فى القاهرة

الإثنين، 13 فبراير 2023 02:12 م
السجن 3 سنوات لتاجر مخدرات فى القاهرة محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل أبو المال، بمعاقبة أخطر تاجر مخدرات بالسجن 3 سنوات، ضبط بحوزته 9 كيلو مخدر الحشيش والآيس.
 
الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية، أثناء تواجده بالمنطقة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 9 كيلو جرام- كمية من مخدر الآيس، مبلغ مالى- هاتف محمول. 
 
بمواجهته اعترف أمام رجال المباحث ، بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.
 

مخدرات

عقوبة حيازة المخدرات

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