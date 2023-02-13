السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى الحشيش بقنا

تم إحالة القضية التي حملت رقم 20109 لسنة 2022 جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 2309 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.

تعود أحداث الواقعة لسبتمبر 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط وليد.ا.م، 32 عاما، عامل، ومقيم الوقف، بتهمة الإتجار في الحشيش المخدر، في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.