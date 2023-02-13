اليوم السابع
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السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى الحشيش بقنا

الإثنين، 13 فبراير 2023 09:59 ص
السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار فى الحشيش بقنا محكمة
قنا صابر سعيد

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عاقبت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، عامل، لاتهامه بالإتجار في الحشيش المخدر، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.
 
تعود أحداث الواقعة لسبتمبر 2022، عندما  تمكنت الأجهزة  الأمنية من ضبط وليد.ا.م، 32 عاما، عامل، ومقيم الوقف، بتهمة الإتجار في الحشيش المخدر، في غير الأحوال المصرح بها قانونيا.
 
تم إحالة القضية التي حملت رقم 20109 لسنة 2022 جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 2309 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.
 
 
 



 

 


جنايات نجع حمادي

مركز نجع حمادي

الإتجار في الحشيش

محافظة قنا



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