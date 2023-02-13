اليوم السابع
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الرى: 176 ألفا و935 مخالفة على المجارى المائية منذ يناير 2015

الإثنين، 13 فبراير 2023 07:00 ص
الرى: 176 ألفا و935 مخالفة على المجارى المائية منذ يناير 2015 إزالة التعديات
‎كتبت ـ أسماء نصار

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كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والرى، أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات على المجارى المائية بلغ نحو 72 ألفا و387 مخالفة منذ يناير 2015، بمساحة 10 ملايين متر مربع، من إجمالى 176 ألفا و935 مخالفة.
 
‎واستعرض قطاع حماية النيل موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، وتكليف قيادات القطاع فى المحافظات بالاستمرار فى بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات.
 
‎جدير بالذكر، أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيًا كان حجمها ومرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.
 
‎يشار إلى أن قطاع حماية النيل يعد أحد القطاعات الرئيسية بوزارة الموارد المائية والرى، وتتمثل أهميته فى أنهم مسئولين عن الإشراف ومتابعة شريان الحياة فى مصر، فالنهر ينقل الاحتياجات المائية اللازمة لشبكة رى عملاقة طولها حوالى 33 ألف وأيضًا كافة الاستخدامات الأخرى منها مياه شرب وصناعة وخلافه ويلزم القيام بالعديد من المهام للوفاء بهذه الاحتياجات.

وزارة الرى

نهر النيل

التعديات على النيل

مخالفات كبيرة



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