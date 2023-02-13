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الرئيس السيسي: مصر كادت أن تضيع فى 2011 وواجهنا تحديات متوازية

الإثنين، 13 فبراير 2023 02:35 م
الرئيس السيسي: مصر كادت أن تضيع فى 2011 وواجهنا تحديات متوازية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن التجربة المصرية، قائلا: "هتكلم عن التجربة المصرية كحكومة ومسار.. البداية في 2011 ومش بكلم المتخصصين والمفكرين.. أنا بكلم شعوب.. التجربة المصرية بقولها للناس.. والمتخصص عارفين كلام كتير من اللى بقوله.. واللى بيدير دولة عارف إيه متطلبات الدولة.. مصر موجودة علشان تحكي حكاية، ومسار مصر في 11 سنة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات المقامة في الإمارات: "عام 2011 كان حاسما وكاشفا.. كادت مصر أن تضيع.. ومحدش نجي إلا مصر.. لو اتكلمت التحديات المتوازية.. يعني إيه متوازية.. ما فيش تحدي قبل تحدي.. التحديات كلها على خط واحد.. مفيش أولويات لده انى اخد ده واسيب ده.. ما ينفعش تتساب.. لازم أجابه كل التحديات".

 


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