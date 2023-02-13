الرئيس السيسي: مصر جاهزة لمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار

كتب محمد عبد العظيم

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قدرات الدولة المصرية، والربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا والسودان وليبيا، قائلا: "هل الدولة مؤهلة؟.. قبل كده ما كانتش مصر جاهزة.. حاليا جاهزين.. بقولها بكل تواضع.. ما كناشي ينفع أقول دي قبل كده".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي بالإمارات: "أنا بحقق المطالب دي.. المسار ده معايا مستعد تتحمل التكلفة والتبعات هي دي القضية والحكاية.. اللى ظروفها الاقتصادية مش قوية.. هل ممكن أجل الطاقة لمدة 10 سنوات وبعدين تقولي جاهز لاستقبال مستثمرين.. وبالتالي لن أكون للربط الكهربائي لدول الجوار.. ده التطور الطبيعي للكهرباء في العالم.. القطاع عندي مختلف.. مش احتياجات المواطن.. انت عاوز دولة تقوم.. السياق هو سياق كل دولة طبقا لظروفها مع فرضية نجاح السياق ده.. ودي فرضية الحكام.

وتابع الرئيس السيسي: "مصر كان بها حجم كبير من المصابين بفيروس سي.. المسار ده لو كان مشي طبقا للمسار ده.. كانت مصر فضلت من أوائل الدول اللى عندها فيروس سي.. قدرنا نقول إن مصر بقت خالية من فيروس سي.. استهداف التحديات اللى عندك بالمبادرات.. تأمين صحي كامل للدولة المصرية.. تأمين صحي كامل خلال 10 سنوات.. ولغاية لما عمل ده واعمل التأمين الصحي الشامل.. على عام 2050.. فيه 50 مليون مواطن زيادة".

وأكمل الرئيس السيسي: "الكلام ده اللى عملته كويس أوي.. إحنا طرحنا في المستشفيات والمدارس والتعليم.. القطاع الخاص بالقدرة على الإدارة الجدية مستعدين إننا ندفع.. ويستكمل بقية الموضوع.. يعالج على المستوي المدني بفكرة القطاع الخاص مع التزامه بالشريحة اللى أنا عاوزها".