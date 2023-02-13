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الرئيس السيسي: محاولات ضرب الثقة بين القيادة والمصريين جاءت بعد فشل الإرهاب

الإثنين، 13 فبراير 2023 02:32 م
الرئيس السيسي: محاولات ضرب الثقة بين القيادة والمصريين جاءت بعد فشل الإرهاب الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التواصل بين الدولة والمواطنين زاد من حالة الوعي في الفترة السابقة، وشكل حالة من الثقة التي تولدت بين الشعب المصري والحكومة والقيادة، متابعا: "اللي بيتعمل منذ 8 أشهر أو سنة محاولة للعبث في مساحة الثقة الموجودة بالدولة، من خلال الكذب والادعاء ومحاولات أخرى كثيرة لضرب الكتلة الصلبة المتمثلة في الحكومة والقيادة المصرية".

 

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بالقمة العالمية للحكومات بدبي: "محاولات الإرهاب  فشلت في مصر، والحمد لله رب العالمين خلصنا منه، أيوه دفعنا ثمن كبير من دم أبنائنا وشعبنا، والحمد لله عدى، وهل هما هيسيبونا كده؟ لا مش هسيبونا، لذلك يتم العبث في مساحة الثقة بين القيادة والناس، حتى يحدثوا فيها خلخلة".


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