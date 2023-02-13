الدفاع النمساوية: لن ندرب الجنود الأوكرانيين على معدات عسكرية متطورة

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أكدت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر، أن بلادها لن تقوم بتدريب الجنود الأوكرانيين على معدات عسكرية متطورة، مثل الدبابة "ليوبارد 2".

وقالت تانر - في تصريحات اليوم الاثنين - إن دعم أوكرانيا هو قرار سيادي لكل دولة، ويجب أن يتم في إطار قوانينها رغم قرار الاتحاد الأوروبي بالموافقة على تدريب الجنود الأوكرانيين عسكريا.

وأوضحت الوزيرة أن عدم تدريب الجنود الأوكرانيين يرجع إلى أسباب سياسية أبرزها الجدل الحزبي الداخلي الشائك حول الحياد، مشيرة إلى التزام بلادها بشكل صارم بالحياد، مقارنة بالدول المحايدة الأخرى في أوروبا وعلى سبيل المثال تقوم أيرلندا بتدريب الجنود الأوكرانيين ضد إزالة الألغام.

يشار إلى أنه يجري في سويسرا حاليا نقاش حاد حول ما إذا كان ينبغي السماح بنقل أسلحة من الإنتاج المحلي إلى أوكرانيا.