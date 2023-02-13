اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 12:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الأمريكي يسقط جسما مجهولا ثانيا فوق بحيرة هورون

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:08 ص
الجيش الأمريكي يسقط جسما مجهولا ثانيا فوق بحيرة هورون الجيش الامريكى
كتب أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت وسائل إعلام عالمية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار لم تكشف عن هوياتهم، أن الجيش أسقط جسما مجهولًا فوق بحيرة هورون.

وفي وقت سابق أعلنت هيئة الطيران المدني الأمريكية الأحد أن المجال الجوي فوق بحيرة ميشيجن في شمال الولايات المتحدة أغلق لأسباب تتعلق بـ"الدفاع القومي".

يأتي ذلك بعد إسقاط ثلاثة أجسام طائرة، أحدها وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، فوق الولايات المتحدة وكندا في أسبوع.

وأغلق المجال الجوي في ولاية مونتانا الأميركية السبت مؤقتاً، لكن الطائرة المقاتلة التي أُرسلت للتحقيق لم تحدد وجود "جسم" طائر، وفق ما أفاد الجيش.

 


الجيش الأمريكي

جسما مجهولا

بحيرة هورون

اخبار العالم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة