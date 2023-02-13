الجيش الأمريكي يسقط جسما مجهولا ثانيا فوق بحيرة هورون

ذكرت وسائل إعلام عالمية، نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار لم تكشف عن هوياتهم، أن الجيش أسقط جسما مجهولًا فوق بحيرة هورون.

وفي وقت سابق أعلنت هيئة الطيران المدني الأمريكية الأحد أن المجال الجوي فوق بحيرة ميشيجن في شمال الولايات المتحدة أغلق لأسباب تتعلق بـ"الدفاع القومي".

يأتي ذلك بعد إسقاط ثلاثة أجسام طائرة، أحدها وصفته واشنطن بأنه منطاد تجسس صيني، فوق الولايات المتحدة وكندا في أسبوع.

وأغلق المجال الجوي في ولاية مونتانا الأميركية السبت مؤقتاً، لكن الطائرة المقاتلة التي أُرسلت للتحقيق لم تحدد وجود "جسم" طائر، وفق ما أفاد الجيش.