الجامعة العربية تعقد اجتماع اللجنة الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب

بيشوى رمزى

قالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفيرة هيفاء أبو غزالة إن إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بصدد الإعداد لعقد أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب غدا الثلاثاء، حيث سوف تستمر لمدة يومين، بمقر الأمانة العامة، للتحضير لأعمال الدورة العادية 58 للمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، والمقرر انعقادهما بالجمهورية الجزائرية في شهر مارس المقبل.

ويناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الصحية الهامة في مقدمتها المستجدات ومتابعة الجهود المبذولة من أجل التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ومناقشة ما توصلت إليها اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس فيما يتعلق بإنشاء المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، وجائزة الطبيب العربي لعام 2023، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة،

كما سيتم الاطلاع على تقرير أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين رقم (56) مارس 2022، ورقم (58) مارس 2023. وبحث عدد من المواضيع الصحية الأخرى ومن بينها: التحضير للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023، والتجارب الصحية الناجحة والرائدة للدول العربية الأعضاء في المجالات الصحية، والكلمة الموحدة لمجلس وزراء الصحة العرب أمام الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية بجنيف فى مايو 2023.

وتناقش الاجتماعات إنشاء المركز العربي للتعاون والبحوث حول فيروس نقص المناعة البشري، وإنشاء الوكالة العربية للدواء، وإنشاء منظمة للصحة العربيةـ، بالإضافة إلى اختيار محور الدورة العادية 56 لمجلس وزراء الصحة العرب، وتقديم الدعم العاجل لتوفير الاحتياجات الإنسانية في جيبوتي، وبحث تفعيل اجتماعات الهيئة العربية العليا للدواء والغذاء، والإطلاع على جهود المركز العربي لتاليف وترجمة العلوم الصحية، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية.