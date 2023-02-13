التعليم تحدد منهج مادة الكيمياء للترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج مادة الكيمياء للصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الثانى 2023 خلال شهرى مارس وإبريل، للعام الدراسى الحالي.

وأوضحت الوزارة أن توزيع منهج الكيمياء للصف الأول الثانوى يتضمن التالى:

الباب الرابع "الكيمياء الحرارية"

- الفصل الأول: المحتوى الحرارى (المفاهيم الأساسية فى الكيمياء الحرارية، والمحتوى الحراري، والتغير فى المحتوى الحرارى القياسى والمحتوى الحرارى وطاقة الرابطة والمعادلة الكيميائية الحرارية.

- الفصل الثاني: صور التغير فى المحتوى الحرارى التغييرات الحرارية المصاحبة والتغيرات الفيزيائية والتغيرات الحرارية المصاحبة والتغيرات الكيميائية وقانون هس)

الباب الخامس "الكيمياء النووية"

- الفصل الأول: نواة الذرة والجسيمات الأولية (مكونات الذرة وحدات الكتلة والطاقة والقوى النووية ومفهوم الكوارك).

-الفصل الثاني: النشاط الإشعاعى والتفاعلات النووية (عمر النصف والتفاعلات النووية - والمفاعل النووي- الاستخدامات السلمية للإشعاع والآثار الضارة للإشعاع).

أما توزيع منهج الكيمياء للصف الثانى الثانوى الوحدة الثالثة "الروابط الكيميائية"

- الفصل الأول: الروابط واشكال الجزئيات والاتحاد الكيميائى وأنواع الروابط الكيميائية والروابط الايونية والتساهمية.

- الفصل الثاني: النظريات المفسرة للرابطة التساهمية والربطة التناسقيه والربطة الهيدروجينية والربطة الفلزية.

الوحدة الرابعة "العناصر الممثلة"

- الفصل الأول: عناصر الفئة s وخواص عناصر المجموعة الأولى وأشهر مركبات الصوديوم.

الفصل الثاني: عناصر الفئة p وخواص عناصر المجموعة الخامسة واشهر عناصر المجموعة الخامسة النيتروجين والاهمية الاقتصادية لعناصر المجموعة الخامسة.

وانطلق الفصل الدراسى الثانى 11 فبراير الجارى، فيما

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى مديرى المديريات التعليمية، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس، مشيرًا إلى أن مجموعات الدعم ستكون داخل المدارس لصفوف النقل، بينما يتم اختيار (٣-٥) مدارس فى كل إدارة تعليمية مزودة بمسرح أو قاعات مجهزة لتقديم مجموعات الدعم لصفوف الشهادات، فضًلا عن اختيار أفضل معلمين متميزين لتدريس المواد المختلفة فى مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية، بالاضافة إلى إمكانية الاستعانة بمعلمين من خارج المنظومة التعليمية وحصولهم على تصريح لمزاولة المجموعات بعد التأكد من كفاءتهم التعليمية.