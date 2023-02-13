التحالف الوطنى: تجهيز كراتين مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان

كتب مدحت وهبة

تستعد جمعية الأورمان عضوة التحالف الوطنى للعمل التنموى الاهلى ل شهر رمضان بالعديد من الفعاليات والبرامج والخدمات لمساعدة الأسرة الأولى للرعاية، حيث سيتم تقسيم الكراتين الغذائية بالجمعية لثلاث فئات وذلك تسهيلا على المتبرعين ولتناسب كافة احتياجات الأسر المصرية على اختلاف طبيعتها ومكان إقامتها وعدد أفرادها، وذلك تحت رعاية مديريات التضامن الاجتماعى بمحافظات الجمهورية المختلفة (سوهاج – اسيوط – قنا – الاقصر – المنيا – اسوان – الفيوم – بنى سويف – الجيزة – كفر الشيخ – الغربية – الشرقية – الدقهلية – المنوفية – البحيرة - الوادى الجديد- شمال سيناء - جنوب سيناء ومرسى مطروح – حلايب وشلايتن ) .

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان ، إن بند الكراتين الغذائية، الذي تقدمه الجمعية في كل عام من شهر رمضان يشمل هذا العام ثلاث فئات من الكراتين :

الأولى تزن 12 كيلو جرام ب 360 جنيها وتحتوي على ( 2 كيلو أرز – 3كيلو مكرونة – 2كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – كيلو و450جرام سمنه – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى¼ كيلو)، ووزن 20 كيلو جرام ب 495جنيها وتحتوى على (5كيلو أرز – 5كيلو مكرونه – 5كيلو سكر – كيلو بلح – كيلو فول – علبة سمنه كيلو و450جرام – علبة صلصة 380 جرام – باكو شاى ¼ كيلو)، مضيفًا أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 15 يومًا في رمضان، ولفت الى أن الكرتونة الثالثة يمكن المشاركة بها 250 جنيها .

وأضاف أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات في الكرتونة هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفي 25 يوما للفئة الأولى ، و15 يومًا في الفئة الثانية والثالثة خلال شهر رمضان المعظم.

وأوضح أن الجمعية هذا العام تسعى إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية، والتي لا يمكن الوصول إليها، وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة فى أرجاء الجمهورية لافتا الى ان الاورمان أول جمعية استعدت لاستقبال شهر رمضان المعظم حيث بدأت فى تجهيز وتعبئة كراتين رمضان قبل رمضان ب 60 يوم ومع بداية شهر رجب، وهو ما يساعد في توزيع المساعدات الغذائية قبل دخول شهر رمضان وقت كافي على أهالي القرى.