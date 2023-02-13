الاستخبارات الروسية تتهم أمريكا بتجنيد إرهابيين لتنفيذ هجمات إرهابية

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اتهمت الاستخبارات الخارجية الروسية، الولايات المتحدة بتجنيد مسلحين من تنظيمي (القاعدة) و(داعش) لتنفيذ هجمات إرهابية في روسيا وجمهوريات سوفيتية سابقة.



وأكدت الاستخبارات الروسية- في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الاثنين توفر معلومات لديها تفيد باختيار الأمريكيين حوالي 60 عنصرا من المسلحين ذوي الخبرة في العمليات القتالية في منطقة الشرق الأوسط.



وأضافت: أنه تم إخضاع المسلحين لدورة تدريبية في قاعدة (تنا) بسوريا على إجراء العمليات التخريبية.. مشيرة إلى بروز اهتمام خاص خلال التدريبات بإجراء هجمات ضد مواقع شديدة الحراسة مثل البعثات الدبلوماسية الخارجية.

وفي سياق أخر، حثت سفارة الولايات المتحدة في موسكو مواطنيها، اليوم الاثنين، على عدم السفر إلى روسيا ومغادرة أراضيها على الفور.

وذكرت السفارة الأمريكية -في بيان وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- "لا تسافروا إلى روسيا بسبب العواقب غير القابلة للتنبؤ بها للنزاع في أوكرانيا، واحتمال التعرض للاعتقال التعسفي أو مضايقات من جانب وكالات إنفاذ القانون الروسية".

وتابعت أنه "ينبغي على المواطنين الأمريكيين المقيمين في روسيا أو المسافرين إليها مغادرتها على الفور، وعليكم توخي المزيد من الحذر بسبب احتمال وقوع عمليات اعتقال بدون سند قانوني"، لافتة إلى أن روسيا قد ترفض الاعتراف بالجنسية الأمريكية لمزدوجي الجنسية أو تمنع وصولهم إلى المساعدة القنصلية الأمريكية أو تخضعهم للتعبئة أو تمنع مغادرتهم روسيا أو تقوم بتجنيدهم.

وكانت السفارة الأمريكية قد أصدرت - في 28 سبتمبر من العام الماضي - تحذيرا مماثلا حثت فيه مواطنيها على مغادرة روسيا طالما لا تزال هناك فرص للقيام بذلك.