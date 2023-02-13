اليوم السابع
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الإثنين، 13 فبراير 2023 09:50 ص
أكرم القصاص
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الولايات المتحدة تنصح مواطنيها بمغادرة روسيا على الفور

الإثنين، 13 فبراير 2023 09:05 ص
الولايات المتحدة تنصح مواطنيها بمغادرة روسيا على الفور الرئيس الأمريكى جو بايدن
وكالات

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نصحت الولايات المتحدة مواطنيها، الاثنين بمغادرة روسيا على الفور، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكانت قد أفادت الاستخبارات الروسية بأن الولايات المتحدة اختارت في يناير الماضي 60 مسلحا لتنفيذ أعمال إرهابية في روسيا ورابطة الدول المستقلة.

وجاء في بيان صدر عن الاستخبارات الروسية، اليوم الاثنين: "وفقا لمعلومات موثوقة وردت إلى جهاز الاستخبارات الروسية، يقوم العسكريون الأمريكيون بتجنيد نشط لمسلحين من الجماعات التابعة لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" لتنفيذ أعمال إرهابية في أراضي روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة".

وأضاف البيان: أن الأعمال الإرهابية المخططة ستستهدف الدبلوماسيين ورجال الأمن.

 


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موسكو



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