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الأوكازيون الشتوى..التموين تحذر المتلاعبين وتوجه بالإبلاغ على رقم 19588

الإثنين، 13 فبراير 2023 02:00 ص
الأوكازيون الشتوى..التموين تحذر المتلاعبين وتوجه بالإبلاغ على رقم 19588 وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تستمر  وزارة التموين والتجارة الداخلية، العمل بالأوكازيون الشتوي  2023 ويستمر لمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية، مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

يمكن الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار في حالة الإعلان عن تخفيضات وهمية، ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588".

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى  2023 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن ذلك يكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوى  .

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بشراء المنتجات من المحلات المعروفة والمرخصة، وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة التزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التي يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء.

ويكثف جهاز حماية المستهلك الرقابة  الأسواق حيث ستجوب سيارات الضبطية القضائية بالجهاز الأسواق خلال فترة الأوكازيون الشتوي للتأكد من جدية العروض المعلن عنها والتصدي لأى مخالفات، كما أن المحلات التي ستشارك فى الأوكازيون الشتوي 2023، لهم الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية.


التموين

تخفيضات الاوكازيون الشتوي

الاوكازيون الشتوي 2023

الاوكازيون

عروض الاوكازيون

التخفيضات الوهمية بالاوكازيون الشتوى

اليوم السابع بلس



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