اليوم السابع
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اعرف منتجات التخفيضات فى الأوكازيون الشتوى 2023.. التفاصيل

الإثنين، 13 فبراير 2023 03:00 ص
اعرف منتجات التخفيضات فى الأوكازيون الشتوى 2023.. التفاصيل الأوكازيون الشتوى
كتب ــ مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل بالأوكازيون الشتوى 2023 والذى يستمر لمدة شهر، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها  للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.
 
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2023، فإن المحلات التي تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوى، كما أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الأحذية والملابس بل ‏يشارك فيه محال الأدوات المنزلية وغيره من الأنشطة الأخرى ‏شرط التقدم إلى مديرية التموين التابع لها المحل التجارى.
 
كان  الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه بتيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الشتوى 2023  من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.

التموين

تخفيضات الاوكازيون الشتوى

الاوكازيون الشتوى 2023

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عروض الاوكازيون



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