استشهاد شاب فلسطينى وإصابة 7 آخرين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لنابلس

أ.ش.أ

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، فجر اليوم الإثنين، استشهاد شاب متأثرا بجروحه، وإصابة سبعة آخرين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة نابلس.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس وحاصرت إحدى البنايات السكنية، في شارع سفيان قرب المجمع الغربي للمركبات، وسط إطلاق نار كثيف، وسماع دوي انفجارات في المكان.

وذكر مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر أحمد جبريل، أن طواقم الهلال تعاملت مع خمس إصابات بالرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط.

وأضاف "أبلغنا الصليب الأحمر بقيام جيش الاحتلال باعتقال شابين بعد إصابتهما بالرصاص في محيط المنزل المحاصر في شارع سفيان".

وأشار إلى أن عشرات الشبان أصيبوا بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام في المواجهات التي اندلعت في محيط شارع سفيان بالمدينة.

وقال جبريل إن ثلاثة من متطوعي الهلال الأحمر ما زالوا محتجزين داخل المنزل، الذي كان محاصرا، بعد عودة قوات الاحتلال للتمركز في محيطه.

وباستشهاد الشاب في نابلس، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين منذ بداية العام الجاري إلى 48 شهيدا (4 شهداء برصاص المستوطنين)، بينهم 10 أطفال وسيدة مسنّة، وأسير في سجون الاحتلال.