استئصال البروستاتا بالمنظار بتكلفة تقل عن 400 جنيه فى الرعاية الصحية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه يتم داخل مستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا، استئصال البروستاتا بالمنظار للمرضى الذين لم يستفيدوا من العلاج بالأدوية، والذين يعانون من ضعف فى قوة البول، أو تنقيط بعد التبول، أو حتى عدم القدرة على التبول، حيث يوجد أعراض أخرى مثل ازدياد الرغبة فى التبول وتفريغ المثانة، والشعور بالحرقان أثناء التبول، واضطراب النوم نتيجة الرغبة فى التبول، حيث تعتبر هذه الأعراض إشارات لحتمية استئصال البروستاتا بالمنظار.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تُجرى عملية استئصال البروستاتا بالمنظار بمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا بالأقصر على يد أمهر الأطباء المسالك البولية، وبتكلفة لا تتعدى 400 جنيه لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، وذلك تحت رعاية وإشراف الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل.

وأكد الدكتور أحمد شفيق، أنه تعمل عيادة المسالك البولية بمستشفى طيبة التخصصى من يوم السبت إلى يوم الأربعاء أسبوعياً من الساعة 3 مساءاً صباحا ًحتى الساعة 10 مساءاً تحت إشراف الدكتور أيمن أحمد حسانين – إستشارى ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى طيبة التخصصى، ولمنتفعى التأمين الصحى الشامل، يمكن الحجز للكشف بعيادة المسالك البولية بمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا بالأقصر، عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك عن طريق الاتصال مجانا بالخط الساخن على 15344 لحجز موعد الكشف، والكشف مجاناً لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، ولغير منتفعى التأمين الصحى الشامل ممكن تتوجه بشكل مباشر للكشف بعيادة المسالك البولية بمستشفى طيبة التخصصى بمدينة إسنا بالأقصر والكشف بأسعار تنافسية.