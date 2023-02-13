احذر.. 7 علامات تدل على أنك تعاني من الجفاف

كتب – حسام الشقويرى

البقاء رطبًا أمر بالغ الأهمية للشعور بالراحة والعمل في أفضل حالاتك. بالنظر إلى أن الجسم يتكون من 60 % من الماء في المتوسط ​​(على الرغم من أن هذه الكمية تختلف من شخص لآخر) ومن الأشياء الرائعة التي يقوم بها الماء داخل جسمك ، إزالة النفايات والسموم ، وتنظيم درجة حرارة الجسم ، وتزليق المفاصل ، وتحسين صحة الخلايا والأنسجة والأعضاء ، وتشمل المهام الأخرى المساعدة في إنتاج اللعاب ، والهضم السليم ، وإيصال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم ، وفقا لما نشره موقع realsimple

وعلى مدار اليوم ، نستخدم الماء بشكل طبيعي ونفقده - نتعرق ونتبول ونزفر - ولا يمكننا في الواقع إنتاج المزيد منه بأنفسنا. لذلك ، نعتمد على مصادر خارجية لتجديد الموارد بشكل صحيح. عندما تفقد كمية من الماء أكثر مما تتناوله ، فأنت تعتبر مصابًا بالجفاف. لكنك على الأرجح لا تتعقب ما إذا كنت تعاني من الجفاف عن طريق مراقبة كمية المياه التي تتناولها والمخرجات - من المرجح أن تنتظر حتى تشعر بالعطش. ولكن ها هي السبب: "إذا كنت عطشانًا ، فأنت بالفعل تعاني من الجفاف بشكل معتدل" ، كما يقول الدكتور هنري.

في حين أن العطش هو أكثر علامات الجفاف شيوعًا - ويجب أن تستمع إليه تمامًا - فهناك العديد من الطرق الأخرى الأقل وضوحًا لمعرفة ما إذا كنت محرومًا من الماء ، بما في ذلك بعض المؤشرات العقلية والعاطفية التي قد تفاجئك.

العلامات العقلية والجسدية للجفاف

1 - رائحة الفم الكريهة

لرائحة الفم الكريهة أسباب عديدة ، بما في ذلك الجفاف لأن اللعاب له خصائص مضادة للبكتيريا ، وخلق اللعاب يتطلب الماء. عندما تكون مصابًا بالجفاف ، ينخفض ​​إنتاج اللعاب لأن جسمك يجب أن يقوم ببعض عمليات فرز السوائل وتحويل السوائل إلى المواقع ذات الأولوية الأعلى.

2 - تشعر بالجوع.

يقول الخبراء إن هناك أوقاتًا تشعر فيها بالجوع أو تلاحظ الرغبة الشديدة ( غالبًا في تناول الأطعمة المالحة ) لأنك تشعر بالعطش حقًا. ومن المهم أن تولي اهتمامًا وثيقًا لجسمك وأن تتعلم الفرق - ليس لأنه لا يجب أن تأكل ، ولكن لأن جسمك يحاول إخبارك أنه يحتاج إلى الماء.

3 - رأسك ينبض

لا يوجد تفسير محدد لسبب حدوث الصداع مع الجفاف ، لكن الخبراء لديهم بعض التفسير و يقول الخبراء "تتضمن نظرية العمل مستقبلات الألم في الدماغ المرتبطة بالسحايا (طبقات الغشاء التي تحمي الدماغ والحبل الشوكي)". يمكن أن يؤدي الجفاف إلى خروج السوائل من الدماغ ، مما يضغط على السحايا ويحفز مستقبلات الألم نتيجة لذلك. و هذا الصداع هو دليل محتمل على أنك مررت طويلاً بدون ماء.

4 – مشاكل في التركيز



يقول الخبراء انه "يمكن أن يؤدي الجفاف إلى نقص القدرة على التركيز ، مما يتسبب في تحديات قصيرة المدى في أداء المهام المتعلقة بالمهارات الحركية والبصرية". حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يسبب مشاكل في الإدراك ، ولهذا السبب توصي بضبط منبهات على مدار اليوم لتذكيرك بالشرب.

5 - الإمساك

هو الأسوأ و قد يكون الجفاف أحد أسباب الإمساك . يقول الخبراء إن الماء يساعد على الهضم ، وفي النهاية ، هو أحد أكثر المفاتيح فائدة للحفاظ على حركة الأشياء وانتظامها.

6 – الغضب

في حين أن قلة النوم هي المسؤولة إلى حد كبير عن الحالة المزاجية السلبية - ونعلم جميعًا أن الشعور "بالجوع" شيء بالتأكيد - ويمكن للجفاف أيضًا أن يلعب دورًا في إفساد حالتك الذهنية. هل تشعر بالغرابة ، أو نفاد الصبر ، أو بالانزعاج؟ يقول الخبراء "يمكن أن يسبب الجفاف تأثيرات عصبية تؤدي إلى التهيج". لذلك في المرة القادمة التي تصطدم فيها بشريكك أو الأطفال ، قد يكون الأمر أقل تأثيرًا على سلوكهم وأكثر ارتباطًا بحاجتك إلى الماء.

7 - تبدو بشرتك أقل مرونة



في حين أن الجلد الجاف ليس بالضرورة علامة مباشرة على مستويات الترطيب ، فإن مرونة الجلد هي المؤشر الرئيسى وللاختبار ، استخدم إصبعين للضغط على جلدك أعلى يدك أو أسفل ذراعك أو بطنك. إذا كنت مرطبًا ، يجب أن يختبئ ويتحرر ، ويعود إلى مكانه على الفور. عندما تعاني من الجفاف ، من ناحية أخرى ، تفقد بشرتك بعض تلك المرونة التي تحتاجها للعودة على الفور.