إقبال كثيف على معرض "أهلا رمضان" بمدينة 6 أكتوبر بتخفيضات 30%.. صور

كتبت - مرام محمد

شهد معرض "أهلا رمضان" بمدينة 6 أكتوبر تزاحم وإقبال شديد من قبل المواطنين لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%، وذلك بمشاركة عدد من شركات ومصانع السلع الاستراتيجية.

وافتتح جهاز مدينة 6 أكتوبر، معرض "أهلا رمضان" منذ قليل، والذي يقام على مساحة 1000 متر بطريق جمال عبد الناصر، تقاطع الشارع الفاصل بين الحى 12 والحى 11؛ لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان الكريم، وذلك بالتعاون مع مجلس الأمناء والغرفة التجارية بالجيزة ووزارة التموين.

ويحتوى المعرض على عدد كبير من الباكيات البيعية والتى تضم كافة المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت واللحوم الطازجة والمجمدة والخضراوات والبلح وياميش رمضان.

وتم تزويد المعرض بالسلع الغذائية الأساسية مثل "الزيوت والمسلى والدقيق والسكر والأرز والمكرونة وكافة السلع الغذائية" بما يتناسب مع أسلوب العرض والطلب لاستيعاب وسد حاجة الإقبال الكبير من أبناء المدينة لشراء احتياجاتهم من تلك السلع الأساسية.

ومن جانبه، أكد المهندس عادل النجار رئيس الجهاز، أنه تم تبكير إقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام، وتشارك فيه شركات ومصانع السلع الإستراتيجية لتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة، ويأتى ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم قبل حلول شهر رمضان الكريم، مشيرا أن المعرض سيفتح أبوابه للمواطنين يوميًا من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 8 مساءً.

وكلف محمود برعي رئيس مجلس الأمناء، المسئولين بوضع لافتات ولوحات توضيحية مدون عليها أسعار السلع الغذائية المخفضة داخل المعرض ونسبة التخفيض مقارنه بأسعار السوق المحلى حتى يتم تعريف المواطن بما يبذل من جهود حكومية وتنفيذية لصالحه

كما تم التأكد من جودة السلع المعروضة، وأن البيع يتم وفق الأسعار المحددة مؤكداً على المتابعة المستمرة للمنافذ.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أ. د.م. عاصم الجزار، بدعم كافة الجهات للمواطنين من خلال تقديم كافة الخدمات وتوفير السلع الغذائية والاستراتيجة لهم وبالتوافق مع تأكيدات المهندس عبدالمطلب عماره نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن.