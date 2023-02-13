إصابة شخصين سقطا فى خزان بنزين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب شخصان إثر سقوطهما في خزان مواد بترولية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان ورد بلاغ لشرطة النجدة بمحافظة الفيوم، بسقوط شخصين داخل خزان بنزين، بمحطة تعبأة مواد بترولية، بقرية قصر رشوان، بمركز طامية، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق .

وكان طريق "القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 عمال وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق " أبو عش_ دسيا" بمحافظة الفيوم، شهد وقوع حادث تصادم، بين سيارة أجرة ودراجة بخاري، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين مصرع مواطن وإصابة آخر، وتم نقل الجثة والمصاب الي مستشفي الفيوم العام، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق " القاهرة_ الفيوم" الصحراوي، شهد وقوع حادث، تصادم بين سيارتين، إثر إنفجار الإطار الأمامي لإحداهما، وإختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدي الي اصطدامه بالسيارة الأخري، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 3 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان طريق " القاهرة_ أسيوط" الصحراوي الغربي، شهد وقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، أسفل كوبري دمو باتجاه أسيوط، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف، الي مكان الحادث، وتبين إصابة 6 مواطنين، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.