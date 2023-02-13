إصابة سيدة سقطت من منزلها بمركز نجع حمادى بقنا

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة سيدة ثلاثينية، بعد سقوطها من أعلى منزلها في قرية الحلفاية التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة.



تم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات ونقل المصابة إلى المستشفى بنجع حمادي.

وكان قد أحالت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، أوراق عامل إلى المفتي، بتهمة التخلص من زوجته بعد التعدي عليها بالشوم بسبب خلافات زوجية.

تعود أحداث الواقعة إلى 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم هاشم.ت، 39 عاما، بتهمة قتل زوجته ريهام. أ، مع سبق الإصرار، بعد أن تعدى عليها بعصا شوم، قاصدا قتلها، بسبب خلافات زوجية لشكه في سلوكها.

تم إحالة القضية التي حملت رقم 16176 لسنة 2022 ،جنح مركز شرطة نجع حمادي، والمقيدة برقم 2139 ،لسنة 2022 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بإحالة أوراقه إلى المفتي، وتحديد جلسة 10 من مايو المقبل للنطق بالحكم.