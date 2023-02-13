اليوم السابع
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إحالة أوراق عامل للمفتى بتهمة قتل زوجته بقنا

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:03 م
إحالة أوراق عامل للمفتى بتهمة قتل زوجته بقنا إعدام - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أحالت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار حسام الدين فتحى يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافى، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، أوراق عامل إلى المفتى، بتهمة التخلص من زوجته بعد التعدى عليها بالشوم بسبب خلافات زوجية.
 
تعود أحداث الواقعة إلى 2022، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم هاشم.ت، 39 عاما، بتهمة قتل زوجته ريهام. أ، مع سبق الإصرار، بعد أن تعدى عليها بعصا شوم، قاصدا قتلها، بسبب خلافات زوجية لشكه فى سلوكها.
 
تم إحالة القضية التى حملت رقم 16176 لسنة 2022، جنح مركز شرطة نجع حمادى، والمقيدة برقم 2139، لسنة 2022 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهم بإحالة أوراقه إلى المفتى، وتحديد جلسة 10 من مايو المقبل للنطق بالحكم.
 
وكانت محكمة جنايات نجع حمادى، برئاسة المستشار حسام الدين فتحى يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافى، وأحمد صالح، وأسامة الأمير، عاقبت عامل، لاتهامه بالإتجار فى الحشيش المخدر، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، وتعود أحداث الواقعة لسبتمبر 2022، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط وليد.ا.م، 32 عاما، عامل، ومقيم الوقف، بتهمة الإتجار فى الحشيش المخدر، فى غير الأحوال المصرح بها قانونيا.

 تم إحالة القضية التى حملت رقم 20109 لسنة 2022 جنح مركز شرطة نجع حمادى، والمقيدة برقم 2309 كلى قنا، إلى محكمة الجنايات، والتى عاقبت المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه.

 


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