أسوشيتدبرس: منافسة صعبة وخطيرة أمام نيكى هالى حال ترشحها فى السباق الجمهورى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن نيكى هالى، المنافسة المحتملة فى سباق الرئاسة الأمريكية القادم، قد تواجه تحديا صعبا وخطيرا أمام ترامب، من أجل نيل الترشيح الجمهورى فى انتخابات 2024.

وذكرت الوكالة أن هالى كانت واحدة من القلائل الذين أبحروا فى السياسات المضطربة لعهد ترامب، ففي بداية عام 2016، كانت هالى حاكمة لولاية كارولينا الجنوبية، وقالت إنها شعرت بالإحراج من المرشح ترامب، وأدانت تردده فى إدانة المتطرفين البيض. لكن بعد تسعة أشهر، وافقت على الانضمام لحكومته، وكانت أحد المدافعين عنه، فى الوقت الذى سعى فيه ترامب لكسب ثقة قادة العالم المتشككين وأيضا الناخبين فى الداخل.

وبعد فترة قصيرة من مغادرة ترامب البيت الأبيض، تعهدت هالى، التي عملت سفيرة لواشنطن لدى الأمم المتحدة، بألا تقف فى الطريق لو ترشح ترامب فى السباق الجمهورى للانتخابات الرئاسية لعام 2024. لكن يوم الأربعاء، تستعد هالى لتصبح أول مرشحة بارزة فى الحزب الجمهورى تدخل السباق لمواجهة ترامب.

وقال المخطط الإستراتيجى الجمهورى المخضرم تيرى سوليفان، أن الأمر سيكون صعبا للغاية، فقد قالت إنها كانت ذات فرص قليلة دائما، وسيكون الامر كذلك مجددا.

وربما تكون هالى، البالغة من العمر 51 عاما، أول شخص ينافس ترامب. لكن من المتوقع أن ينضم للسباق الجمهورى 6 أو أكثر من الشخصيات البارزة فى الحزب من أجل خوض سباق الترشيح فى الانتخابات الرئاسية. وبعض هؤلاء المنافسين المحتملين ربما يكون أكثر شعبية من هالى فى الولاية التي تعيش فيها وأسست فيها مقرا لحملتها لانتخابية وهى ولاية كارولينا الجنوبية.

ومن بين المنافسين المحتملين، السيناتور تيم سكوت، وهو من كارولينا الجنوبية أيضا، وربما يكون المسئول المنتخب الأكثر شهرة فى ولاية طالما حصل ترامب على التأييد من حاكمها وأبرز أعضائها فى مجلس الشيوخ ليندسى جراهام. وهناك أيضا مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى السابق، والذى سيكون مع حاكم فلوريدا رون دى سانتس خصوما أقوياء.