اليوم السابع
Ads
الإثنين، 13 فبراير 2023 12:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أسوشيتدبرس: منافسة صعبة وخطيرة أمام نيكى هالى حال ترشحها فى السباق الجمهورى

الإثنين، 13 فبراير 2023 11:56 ص
أسوشيتدبرس: منافسة صعبة وخطيرة أمام نيكى هالى حال ترشحها فى السباق الجمهورى نيكى هالى
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن نيكى هالى، المنافسة المحتملة فى سباق الرئاسة الأمريكية القادم، قد تواجه تحديا صعبا وخطيرا أمام ترامب، من أجل نيل الترشيح الجمهورى فى انتخابات 2024.

وذكرت الوكالة أن هالى كانت واحدة من القلائل الذين أبحروا فى السياسات المضطربة لعهد ترامب، ففي بداية عام 2016، كانت هالى حاكمة لولاية كارولينا الجنوبية، وقالت إنها شعرت بالإحراج من المرشح ترامب، وأدانت تردده فى إدانة المتطرفين البيض. لكن بعد تسعة أشهر، وافقت على الانضمام لحكومته، وكانت أحد المدافعين عنه، فى الوقت الذى سعى فيه ترامب لكسب ثقة قادة العالم المتشككين وأيضا الناخبين فى الداخل.

 

 وبعد فترة قصيرة من مغادرة ترامب البيت الأبيض، تعهدت هالى، التي عملت سفيرة لواشنطن لدى الأمم المتحدة، بألا تقف فى الطريق لو ترشح ترامب فى السباق الجمهورى للانتخابات الرئاسية لعام 2024. لكن يوم الأربعاء، تستعد هالى لتصبح أول مرشحة بارزة فى الحزب الجمهورى تدخل السباق لمواجهة ترامب.

 

 وقال المخطط الإستراتيجى الجمهورى المخضرم تيرى سوليفان، أن الأمر سيكون صعبا للغاية، فقد قالت إنها كانت ذات فرص قليلة دائما، وسيكون الامر كذلك مجددا.

 

 وربما تكون هالى، البالغة من العمر 51 عاما، أول شخص ينافس ترامب. لكن من المتوقع أن ينضم للسباق الجمهورى 6 أو أكثر من الشخصيات البارزة فى الحزب من أجل خوض سباق الترشيح فى الانتخابات الرئاسية. وبعض هؤلاء المنافسين المحتملين ربما يكون أكثر شعبية من هالى فى الولاية التي تعيش فيها وأسست فيها مقرا لحملتها لانتخابية وهى ولاية كارولينا الجنوبية.

 

 ومن بين المنافسين المحتملين، السيناتور تيم سكوت، وهو من كارولينا الجنوبية أيضا، وربما يكون المسئول المنتخب الأكثر شهرة فى ولاية طالما حصل ترامب على التأييد من حاكمها وأبرز أعضائها فى مجلس الشيوخ ليندسى جراهام. وهناك أيضا مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكى السابق، والذى سيكون مع حاكم فلوريدا رون دى سانتس خصوما أقوياء.


نيكى هالى

السباق الجمهورى

اخبار أمريكا

ترامب

انتخابات الرئاسة الامريكية

انتخابات أمريكا 2024



الموضوعات المتعلقة

ترامب يهاجم منافسيه: "نيكى هالى طموحها مفرط وديسانتس لم يكن شيئا"

الجمعة، 03 فبراير 2023 12:45 م

بداية مبكرة لسباق الجمهوريين نحو البيت الأبيض 2024.. ظهور ترامب ومايك بنس ونيكى هالى فى فعاليات مختلفة لمغازلة الناخبين وبحث فرصهم فى الترشح.. أسوشيتد برس: خوض الرئيس السابق المعركة مجددا يمثل تحديا للآخرين

الأربعاء، 30 يونيو 2021 02:00 م

هل يعود ترامب للمنافسة على البيت الأبيض من جديد؟ نيويورك بوست تختار الرئيس المنتهية ولايته ضمن المرشحين الجمهوريين لخوض سباق الرئاسة 2024.. والقائمة تضم نيكى هالى والسيناتور تيد كروز وإيفانكا ودونالد جونيور

الأحد، 08 نوفمبر 2020 09:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة