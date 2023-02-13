اليوم السابع
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أسعار الأسماك فى الأسواق.. البلطى الأسوانى ما بين 30 و60 جنيها

الإثنين، 13 فبراير 2023 04:00 ص
أسعار الأسماك فى الأسواق.. البلطى الأسوانى ما بين 30 و60 جنيها سمك ارشيف
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار السمك اليوم الاثنين، استقرارا ملحوظا، وسجل سعر البلطى مقاس رقم 1، ما بين 43 جنيهًا و48 جنيها في سوق الجملة، والبلطى مقاس 2 سعر ما بين 38 و 42 جنيها، والبلطى الأسوانى ما بين 30 و 60 جنيها، والفيليه البلطى ما بين 30 و160 جنيها، وقشر البياض ما بين 70 إلى 100 جنيه.
 
وبلغ سعر البياض الأملس مقاس 1 من 60 إلى 100 جنيه، وقراميط 10 إلى 20 جنيها، والثعابين 50 إلى 250 جنيها، والمكرونة السويسى من 62 إلى 104 جنيهات، والبرانيس الإسكندرانى 62 إلى 102 جنيه.
 
وسجلت أسعار الأسماك المكرونة الخليجى 32 إلى 52 جنيها، والمكرونة المجمدة 30 إلى 40 جنيها، وسمك موسى 155 إلى 265 جنيها، السبيط 110 إلى 230 جنيها.
 
أما الجمبرى الجامبو 350 إلي 450 جمبري مقاس 1 فتراوحت أسعاره ما بين 260 إلي 340 جنيها، والجمبرى مقاس 2  بلغ 150 إلى 260 جنيها، والجمبرى مقاس 3 من 60 إلى 140 جنيها.
 
 
 
 
 
 

 


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