وكيل تعليم الغربية يتفقد انتظام الدراسة بمدارس كفر الزيات.. صور

الغربية مصطفى عادل

انتظمت الدراسة في جميع مدارس محافظة الغربية، في يومها الثاني من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، وأكد ناصر حسن، وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، انتظام الدراسة بالمدارس وتنفيذ توجيهات وزارة التربية والتعليم الصادرة في هذا الشأن.

وخلال متابعته لمدارس إدارة كفر الزيات التعليمية، تفقد وكيل الوزارة مدرسة كفر ديما الابتدائية، للاطمئنان إلى انتظام الدراسة بالمدرسة، حيث وجه بضرورة الاهتمام بالنظافة العامة وبخاصة في الفصول بعد فترة الفسحة المدرسية، ووجه أيضا بضرورة الاهتمام بالتغذية الجيدة السليمة، والامتناع عن الأغذية الضارة والتي تسبب العديد من الأمراض.

وخلال المتابعة، تم عمل إخلاء مفاجئ لجميع الطلاب والمعلمين بالمدرسة، ووجه بضرورة التدريب على الإخلاء لتنفيذه في مدة لا تتجاوز الثلاث دقائق، حيث تم تنفيذ الإخلاء في 4 دقائق.

وفي نهاية المتابعة بالمدرسة، وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لمعلمات رياض الأطفال بالمدرسة، على الجهد المبذول، وجذب جميع أطفال الرياض إلى المدرسة، والاهتمام بهم.

وتوجه وكيل الوزارة إلى مدرسة الشهيد فؤاد النجار الرسمية للغات بنفس الإدارة، حيث تفقد الفناء المدرسي، ووجه بضرورة التأكد من تأمين كافة البالوعات، ثم تفقد الفصول، وتم التأكد من استلام جميع الطلاب للكتب.

وخلال المتابعة، تم تنفيذ خطة الاخلاء بالمدرسة، حيث تم إخلاء 916 طالب، في ثلاث دقائق، وتم الالتزام الكامل لخطة الإخلاء.

وفي نهاية المتابعة، وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير لإدارة المدرسة، على الجهد المبذول داخل المدرسة وانتظام العملية التعليمية، والتنفيذ الجيد لخطة الإخلاء.



وكيل تعليم الغربية يتفقد انتظام الدراسة بمدارس كفر الزيات



انتظام الدراسة بمدارس كفر الزيات