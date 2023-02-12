اليوم السابع
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وزير العدل يفتتح 3 أفرع توثيق جديدة متطورة فى الإسكندرية

الأحد، 12 فبراير 2023 10:07 م
وزير العدل يفتتح 3 أفرع توثيق جديدة متطورة فى الإسكندرية وزير العدل
كتب إبراهيم قاسم

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افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، 3 فروع توثيق تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالإسكندرية وهى فرع توثيق جرين بلازا vip وفرع وتوثيق رويل بلازا  vip  ونقل فرع توثيق المنتزة أول إلى مقر جديد.
 
يأتي ذلك في اطار توجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة عدد مكاتب وفروع التوثيق وتزويد هذه المكاتب بأحدث التقنيات التكنولوجية وأفضل العناصر البشرية لتأدية الخدمة للمواطنين على أكمل وجه.
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وحضر الافتتاح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والمستشار أشرف حجازى مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون ابنية المحاكم والشهر العقارى المستشار إيهاب سرور والمستشار أحمد أبو العطا أعضاء المكتب الفنى، المستشار أحمد العقاد المشرف على مكتب الإسكندرية عضو المكتب الفنى لمساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، والدكتور جمال يقوت رئيس قطاع الشهر العقارى والتوثيق وعدد من مفتشى المصلحة وأمين مكتب الإسكندرية والامناء المساعدين بمكتب الإسكندرية.

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وتعمل جميع هذه الفروع بنظام الشباك الواحد والحجز المسبق  وتمثل هذه المقرات قمة التطور في هذا المجال وتعكس التعاون المثمر والبناء بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات.
 
والجدير بالذكر أن هذه الفروع الجديدة تعد نقلة نوعية في تأدية خدمة التوثيق للمتعاملين بأحدث الطرق والتيسيرات لاسيما وأن هذه المكاتب تعمل بنظام الشباك الواحد لتأدية الخدمة للجمهور في أسرع وقت ممكن.
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وتجدر الإشارة إلى أن هذه الفروع تقوم بتأدية الخدمة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة والنصف عصرا
وجاري ادراجها ضمن المكاتب التي تعمل وتؤدي الخدمة طوال اليوم حتى الساعة التاسعة مساء.
 
وأعرب الدكتور جمال يقوت عن سعادته البالغة لافتتاح هذه الفروع بهذا المستوى المأمول ووجه الشكر للقاضي الجليل عمر مروان لما يلمسه من المتابعة الدائمة منه وحرصه الدائم على تأدية الخدمة للمتعاملين مع الشهر العقاري بكل سهولة ويسر.
 
وصرح أن هذه الفروع الذي تم افتتاحها اليوم تعد فروعا من ضمن سلسلة من المكاتب المميزة التي سيتم افتتاحها قريبا بناء على توجهات المستشار عمر مروان وزير العدل.
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التوثيق

فروع التوثيق

الشهر العقارى

وزارة العدل

الإسكندرية



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