وزير البترول يستعرض مع رئيس فينترسال ديا اعتزام الشركة ضخ استثمارات

كتبت -مروة الغول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ماريو مهرين الرئيس التنفيذي لشركة فينترسال ديا الألمانية والوفد المرافق الذي ضم دون سامرز الرئيس التنفيذي للعمليات والمهندس سامح صبرى نائب الرئيس ومدير الشركة بمصر، وذلك على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس 2023

وشهد اللقاء استعراض ما تقدمه الشركة من نتائج أعمال واعتزامها ضخ المزيد من الاستثمارات لتدعيم ما تحققه من نتائج جيدة فى مجال البحث والاستكشاف بفضل التعاون المثمر والدعم المستمر من قطاع البترول بمصر، ومدى تعاون الجانبين معاً فى مواجهة التحديات التي تواجهها صناعة البترول والغاز حالياً.

وأكد الملا أهمية الحوار المستمر مع الشركاء الاستراتيجيين لقطاع البترول المصرى، خاصة وأنهم يقدمون أداء متميزاً، وفي ظل دعم الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي للشركاء فى الإسراع بتحقيق المزيد من الاكتشافات، مشيراً إلى تقدير جهود شركة فينترسال ديا وتكثيفها أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق امتيازها.

وأكد ماريو مهرين على تطلع الشركة لزيادة استثماراتها واستغلال المزيد من الفرص البترولية التى تطرحها مصر، وأعرب عن سعادته بالتعاون المثمر مع قطاع البترول المصري وتحقيق المزيد من نتائج العمل الجيدة، خاصة وأن الجانبين لديهما فريق عمل يدرك جيداً أهمية الوقت والالتزام بتنفيذ خطط العمل المتفق عليها.