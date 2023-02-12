وزير البترول: الوزارة لا تتوانى عن دعم خطط الاستثمار الجادة وتذليل العقبات

كتبت -مروة الغول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جون كريستمان رئيس شركة أباتشى العالمية وديفيد تشى المدير العام للشركة بمصر، على هامش الافتتاح الرئاسى للدورة السادسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ( إيجبس 2023 )، وناقشا خلال اللقاء موقف تقدم الأعمال وإسراع الشركة فى عمليات البحث والاستكشاف بمناطق امتيازها فى مصر وهو ما يتوافق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتى أكد عليها خلال افتتاح الدورة الحالية من المؤتمر.

وأكد الملا على التزام شركة أباتشى بالعمل الجاد وتنفيذ خطط البحث والاستكشاف كشريك مهم لقطاع البترول المصرى، وأن الوزارة لا تتوانى عن دعم خطط الاستثمار الجادة وتذليل العقبات أمام تحقيق المزيد من النجاح وخاصة أن ذلك يدعم هدف استراتيجية الوزارة فى زيادة الإنتاج.

وأوضح كريستمان أنه متفائل بنجاح الخطة الموضوعة للعامين القادمين وأن أباتشى ترى فرصاً جيدة بمصر وأنها تعمل فى مناخ مستقر وتتمتع بثقة كبيرة وعلاقات جيدة متبادلة فى مصر.