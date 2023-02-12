هيئة الدواء تكشف 5 نصائح هامة لضمان حمل آمن.. تفاصيل

كشفت هيئة الدواء المصرية عن 5 نصائح هامة لضمان حمل آمن وجاءت كالتالى:-



1. إبلاغ الطبيب بالحمل، أو احتمالية حدوثه، قبل إجراء التصوير بالأشعة السينية بعيادات الأسنان​.

2. قياس ضغط الدم باستمرار، وفي الغالب يكون أقل من معدلاته الطبيعية، لكن في حالة ارتفاعه تكون الأم عرضه للإصابة بتسمم الحمل​.

3. قياس نسبة السكر في الدم؛ لتجنب الإصابة بسكر الحمل.​

4. غذاء صحى متوازن خلال فترة الحمل.​

5. استشارة الصيدلي قبل تناول أقراص الحديد أثناء الحمل؛ للحد من ارتفاع نسبة الأنيميا​.

وكانت قدمت هيئة الدواء المصرية حزمة من النصائح حول الأدوية الوصفية الممنوعة أثناء الحمل ​وتابعت هيئة الدواء: "أحيانا تضطر السيدات لتناول بعض الأدوية أثناء الحمل للتأكد من أمان تلك الأدوية على صحة الأم والجنين؛ لأن بعض الأدوية الوصفية ممنوعة أثناء الحمل"، ومنها:​-

1- أدوية حبوب الشباب مثل الأيزوتريتينوين.​

2-مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وهي نوع من أنواع أدوية الضغط.​

3-أدوية الصرع، مثل حمض الفالبوريك.​

4- بعض أنواع المضادات الحيوية مثل التتراسيكلين.​

5- ميثاتروكسيت، وهو دواء متعدد الاستخدامات مثل استخدامه في علاج التهاب المفاصل.​

6- وارفرين، وهو دواء يستخدم لمنع تجلط الدم.​

7 - الليثيوم، هو دواء يستخدم في علاج مرض اضطراب ثنائي القطب.​

8- باروكستين، وهو دواء خاص بمرض الاكتئاب.​

وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة استشارة الصيدلي، ومقدم الرعاية الصحية، قبل تناول أي دواء أثناء الحمل.​