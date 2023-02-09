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هيئة الدواء تحذر من 8 أدوية ممنوع تناولها أثناء الحمل.. اعرفى التفاصيل

الخميس، 09 فبراير 2023 01:49 م
هيئة الدواء تحذر من 8 أدوية ممنوع تناولها أثناء الحمل.. اعرفى التفاصيل هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قدمت هيئة الدواء المصرية حزمة من النصائح حول الأدوية الوصفية الممنوعة أثناء الحمل ​وتابعت هيئة الدواء: "أحيانا تضطر السيدات لتناول بعض الأدوية أثناء الحمل للتأكد من أمان تلك الأدوية على صحة الأم والجنين؛ لأن بعض الأدوية الوصفية ممنوعة أثناء الحمل"، ومنها:​-

1- أدوية حبوب الشباب مثل الأيزوتريتينوين.​

2-مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وهي نوع من أنواع أدوية الضغط.​

3-أدوية الصرع، مثل حمض الفالبوريك.​

4- بعض أنواع المضادات الحيوية مثل التتراسيكلين.​

5- ميثاتروكسيت، وهو دواء متعدد الاستخدامات مثل استخدامه في علاج التهاب المفاصل.​

6- وارفرين، وهو دواء يستخدم لمنع تجلط الدم.​

7 - الليثيوم، هو دواء يستخدم في علاج مرض اضطراب ثنائي القطب.​

8- باروكستين، وهو دواء خاص بمرض الاكتئاب.​

 وأكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة استشارة الصيدلي، ومقدم الرعاية الصحية، قبل تناول أي دواء أثناء الحمل.​


الصحه

اخبار وزاره الصحه

هيئه الدواء

الحمل



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